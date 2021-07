Das Interesse an Sound begleitete Franke schon früh. Ende der 90er zog er nach Leipzig, fing an, sich für experimentelle Musik zu begeistern. Kurze Zeit später lernte er zwei Studenten der Medienkunst kennen, die sein Talent entdeckten und ihn zu einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst motivierten. Vorgeschlagen, getan. 2002 startete er an der HGB, probierte sich darin aus, was es heißt, in der Leipziger Kunstwelt zu arbeiten. Auch wenn er später merkte, dass diese Welt nichts für ihn sei, traf er hier wichtige Menschen, wie etwa den Künstler Ingo Garschke, der sein heutiges Schaffen beeinflusst habe:



"Der wollte den Sachen auf den Grund gehen. Er hat sehr viele tote Tiere seziert, was nicht jedermanns Sache ist und gesagt: 'Wenn ich einen Vogel zeichnen will, muss ich wissen, wie der innen aussieht.' Ich glaube, für mich war das mit dem Sound dann genauso zu sagen: 'Wenn ich wissen will, wie der Gesang einer Sperbergrasmücke aufgebaut ist, dann nützt es mir nicht, wenn ich mir nur die Art angucke, sondern ich muss das Individuum anschauen.'"