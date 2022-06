Vom 17. bis 23. Oktober zeigt das DOK Leipzig neue Dokumentar- und Animationsfilme. Dabei setzen die Organisatoren verstärkt auf Vor-Ort-Veranstaltungen, einige Onlineangebote sollen jedoch in reduzierter Form beibehalten werden. Dazu zählen aufgezeichnete Gesprächsformate und der "DOK Stream" im Anschluss an das Festival, der ausgewählte Filme on demand anbietet.