Das 65. Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) wird mit dem Film "No Dogs or Italians Allowed" eröffnet. In der Stop-Motion-Animation erzählt der französische Regisseur und Drehbuchautor Alain Ughetto die Lebensgeschichte seiner italienischen Großeltern. Im tragikkomischen Stil zeigt er das Landleben in ärmlichen Verhältnissen im frühen 20. Jahrhundert in Norditalien und die Migration der Familie als die Faschisten die Macht übernehmen.