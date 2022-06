Vom 17. bis 23. Oktober zeigt das DOK Leipzig neue Dokumentar- und Animationsfilme. Dabei soll verstärkt auf Vor-Ort-Veranstaltungen gesetzt, einige Onlineangebote jedoch in reduzierter Form beibehalten werden. Dazu zählen aufgezeichnete Gesprächsformate und auch der "DOK Stream" wird im Anschluss an das Festival. Hier werden ausgewählte Filme on demand angeboten.