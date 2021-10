DOK Leipzig 2021 DOK Aktuell: Die wichtigsten Nachrichten rund um das Festival

Vom 25. bis 31. Oktober findet das 64. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) statt. In diesem Jahr werden mehr als 160 Filme in diversen Leipziger Kinos gezeigt, bevor am 30. Oktober die Goldene Taube vergeben wird. Vom 1. bis 14. November sind anschließend 71 Filme des Festivalprogramms auch online zu sehen. MDR KULTUR informiert hier täglich über alle wichtigen Ereignisse beim DOK Leipzig.