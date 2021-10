In Zusammenarbeit mit DOK Leipzig hat der Mitteldeutsche Rundfunk in diesem Jahr das Programmevent "MDR Dok around the Clock" ins Leben gerufen. Am 27. Oktober zeigt der MDR rund um die Uhr erstklassige Dokumentarfilme im Kino, im Fernsehen sowie in der ARD Mediathek. Unter den gezeigten Filmen befinden sich zahlreiche Filmpreisgewinner wie "Lord of the Toys", "A new shift" und der Oscar-nominierte Thriller "Shift". Eröffnet wird "MDR Dok around the clock" mit einer Weltpremiere am 27. Oktober um 19:30 Uhr im Leipziger Hauptbahnhof mit der MDR-Koproduktion "The cars we drove into capitalism" von Boris Missirkov und Georgi Bogdanov.