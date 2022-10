Mit der Preisverleihung in der Schaubühne Lindenfels ist am Samstagabend die 65. Ausgabe von DOK Leipzig zu Ende gegangen. Die Goldene Taube im Internationalen Wettbewerb Langfilm ging an "Anhell69". Die Koproduktion aus Kolumbien, Rumänien, Frankreich und Deutschland porträtiert eine junge, queere Generation, die ihren Alltag im von Gewalt und Repression geprägten Kolumbien bestreiten muss. Der Dokumentarfilm von Theo Montoya mutet wie eine Gespenstergeschichte an, eine Erzählung ganz realer Geister jedoch, die die DOK-Jury so beschreibt: "Ein furioser filmischer Bewusstseinsstrom, genährt vom menschlichen Lust- und Todestrieb".