Außerdem wurde mehrere Kurzfilme ausgezeichnet: In "Abyssal" beobachtete Alejandro Alonso einen Schiffsschrottplatz in Kuba. Der Animationsfilm "Impossible Figures and Other Stories I" von Marta Pajek betrachtet Vergänglichkeit, Leben und Tod. Beide Filme erhielten eine Goldene Taube. Die kurze Doku "Pink Mao" von Tang Han ist eine genaue Analyse des 100-Yuan-Scheines und wurde mit einer Silbernen Taube prämiert. Der Publikumspreis ging an "Love, Dad" von Diana Cam Van Nguyen, in dem eine Frau auf einen Brief ihres Vaters im Gefängnis stößt.