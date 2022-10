Auch in diesem Jahr ist der ARD-Dokumentarfilmwettbewerb Teil des DOK Leipzig. Die fünf Kandidatinnen und Kandidaten der Shortlist stellen am Mittwoch ihre Konzepte samt Trailer für eine 90-Minuten-Doku vor. Eine ARD-Jury wählt am selben Abend den Gewinner-Film, der später einen Sendetermin in Das Erste und in der ARD Mediathek erhält. Eingebettet in den Wettbewerb hält der ukrainische Journalist Stephane Siohan eine Key Note mit dem Titel "Who is telling our story?" über dokumentarisches Arbeiten in Zeiten des Krieges.