Ja, es ist sehr unterschiedlich, das kann man schon sagen. Aber es gibt deutlich mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Es gibt sehr viele Dokumentarfilme, die brauchen den Animationsfilm, um Dinge darzustellen, die sonst nur vermittels von Talking Heads, von sprechenden Köpfen, darstellbar sind und die auch die Fantasie der Zuschauer in einer anderen Art und Weise anregen als konkrete Live-Bilder. Und für den Animationsfilm, für den künstlerischen Animationsfilm, ist es sicherlich auch wichtig, sich in der Realität zu verorten. Es gibt den eskapistischen Animationsfilm, es gibt die Anime, es gibt Animationsfilme, die sich vor allem an Kinder richten, aber wir beschäftigen uns ja mehr mit dem künstlerischen Animationsfilm, der sehr, sehr nah an der Realität sein kann. Also, die Filme, die wir in den letzten Jahren hatten – und die so wenige waren, dass sie dann doch zu sehr untergingen in den anderen Wettbewerben –, waren oft Filme, die sich unmittelbar mit Realität beschäftigen: mit Historie, aber auch mit Dingen, die hier ganz konkret auch im Land von Bedeutung sind. Ein Film wie "Biegen und Brechen", ein kurzer Dokumentar-Animationsfilm, der von der Misshandlung straffällig oder auffällig gewordener Jugendlicher in Torgau berichtete, ist so ein gutes Beispiel.