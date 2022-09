Von drei Künstlerinnen, die sich in den 80er Jahren gegen die DDR-Autoritäten auflehnten, handelt der Film "Rebellinnen – Fotografie. Underground. DDR". Er zeichnet ihre Werdegänge nach. Außerdem auf Programm: Ein Kurz-Dokumentarfilm über die Band Moderat. "Er ist entstanden vor der längeren Schaffenspause. Jetzt ist die Band zurück und wir zeigen den Film "Moderat – The Last Days" hier als Weltpremiere bei DOK Leipzig", so Terhechte.

Christoph Terhechte leitet das DOK-Festival seit 2020. Bildrechte: DOK Leipzig 2020 / Susann Jehnichen