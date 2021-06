Das 64. Leipziger Festival- für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig) setzt im Herbst primär auf die Rückkehr in die Kinos. Wie Festivalleiter Christoph Terhechte am Donnerstag mitteilte, soll das Festival vor Ort, so auch die Gespräche der Regisseurinnen und Regisseure mit Publikum, vom 25. bis 31. Oktober 2021 stattfinden. Das Onlineprogramm mit einer Auswahl an Festivalfilmen wird im Anschluss vom 1. bis 14. November 2021 deutschlandweit für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein.

Wir werben damit für einen physischen Neustart nach einer kulturellen Durststrecke. Christoph Terhechte, Festivalleiter DOK Leipzig

Über 200 Filme und eine Retrospektive auf großer Leinwand

Christoph Terhechte Bildrechte: DOK Leipzig 2020 / Susann Jehnichen Laut Festivalleiter Christoph Terhechte soll in diesem Jahr, verglichen zum corona-bedingt ausgedünnten Programm von 2020, die Anzahl der Festivalfilme wieder auf über 200 steigen. Neben den Wettbewerben um die Verleihung der Festivalpreise, den Goldenen und Silbernen Tauben, seien weitere kuratierte Reihen Teil des Filmprogramms. So werde die Retrospektive, die 2020 aussetzen musste, in diesem Jahr auf der großen Leinwand gezeigt. "Wir hoffen auf angepasste Hygienekonzepte im Herbst und eine sich weiter entspannende Situation, die eine größere Auslastung der Kinos im Vergleich zum Vorjahr ermöglichen", so Terhechte.

DOK Industry im hybriden Format