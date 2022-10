Filmtipps Zum DOK Leipzig: Die sieben spannendesten Dokus in der ARD Mediathek

Hauptinhalt

Zum Filmfestival DOK Leipzig zeigt der MDR 24 Stunden lang Dokus. Zu entdecken gibt es preisgekrönte Filme wie "The Balcony Movie", Premieren wie "The Earth is Blue as an Orange" und DEFA-Klassiker wie "Letztes Jahr Titanic". In der ARD Mediathek sind alle bereits ab dem 19. Oktober 2022 verfügbar – hier sind sieben Tipps für jeden Doku-Geschmack, ob DDR, Geschichte, Ukraine-Krieg oder spannende Biografien.