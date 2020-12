Doku: "1-2-tip für immer" Disko in der DDR: Zwischen Freiheit und Planerfüllung

Die Jugendkultur der DDR in den 70er- und 80er-Jahren war vor allem von der Disko geprägt. Die Gemeindehäuser in den großen Städten, ebenso wie in den kleinen Ortschaften, wurden dafür regelmäßig in Tanzsäle verwandelt. Für die Jugend war es die Möglichkeit unter sich zu sein, Spaß zu haben. Die Parteiführung hoffte zunächst, das Gruppengefühl in staatstragende Richtung lenken zu können. An diese besondere Zeit erinnert nun eine Dokumentation des MDR – zu sehen in der ARD-Mediathek.