Wem sollte Jena gehören, wenn nicht ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Für Mattarocci ist die Antwort einfach: "Idealistisch gesprochen gehört die Stadt den Menschen, die drin leben." Dass es aber nicht so einfach ist, weiß der Regisseur auch: "Das Ideal fängt an zu bröckeln in einer teuren Stadt, weil dann nur noch die Leute dort leben, die sich die Stadt leisten können."

Manchmal will sich die Stadt auch nicht alle Menschen leisten will: Eine Gruppe von ungefähr 20 Leuten lebt seit vielen Jahren auf einem Wagenplatz in Jena – unter der Duldung der Stadtverwaltung. Sie sind der Verein "Auf Achse". "In dem Wohnblock, in dem ich vorher gewohnt habe, das war für mich immer so ein Gefühl, als ob das irgendwie so eine Wabe in einem Bienennest wäre: Über mir wohnte jemand und unter mir wohnte auch jemand", erklärt ein junger Mann mit Brille, der sich Lolo nennen lässt. "Ich sehe den Platz als Freiraum, als Spielwiese, als Begegnungsstätte, als Veranstaltungsort und auf jeden Fall als Zuhause an."