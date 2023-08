Vera Weber: Wenn man die Welt und die Gesellschaft beobachtet, stellt man fest, dass es unterschiedliche Körperkulte gibt – vor allem aber einen krassen Optimierungs- und Schönheitswahn. Und die Bodybuilding-Welt ist zudem als Bildwelt sehr spannend. Ich kann ehrlicherweise sagen, dass ich am Anfang auch ein bisschen Abwehr gespürt habe. Das hat mich dann noch mehr gereizt, da hinzugucken, um herauszufinden: Was finde ich denn daran so befremdlich? Was ist mir daran so unverständlich?