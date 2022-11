Für Kinder in der Ukraine hat sich die Welt seit dem Krieg in einen Alptraum verwandelt. Sie erleben Schreckliches wie den Tod von Angehörigen, die Zerstörung ihrer Häuser und den Verlust der Heimat. Die neue MDR-Produktion "Kinder in Zeiten des Krieges" zeigt die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das Leben der Kinder und gibt einen Einblick in ihren Alltag, ob im Kindergarten im belagerten Odessa, im Waisenhaus in Lwiw oder in ihrem neuen Zuhause in Deutschland. Zu sehen ist die Doku in der ARD Mediathek.