1.600 Urlauberinnen und Urlauber sollen in dem Hochbaukombinat in Friedrichroda, das sich wegen seiner gelben Farbe und der wabenförmigen Öffnung schnell den Ruf eines Bienenstocks einholt, Urlaub machen können. Es haben jedoch nur besondere Gäste Zutritt – diesmal sind es nicht die aus dem Westen, erinnert sich die ehemalige Leiterin Jaqueline Schambach: "Man kam hier in dieses Haus nur, wenn man verdienter Arbeiter war, also als Auszeichnungsreise. Es war schon was Besonderes, allein durch das Schwimmbad, was eine extreme Größe hatte für die damalige Zeit." Das Feriengebäude auf dem Reinhardsberg war das größte FDGB-Ferienheim in der DDR. Bildrechte: MDR/ZAUBERBERGFILM

Das berühmte Interhotel Panorama in Oberhof

Jaqueline Schambach arbeitet heute als Managerin in einem Ferienheim, das das Ende der DDR überlebt hat: Das 1969 gebaute Panorama-Hotel in Oberhof. Das wohl berühmteste Feriengebäude des Landes ragt aus dem Thüringer Wald, wie ein Bildzeichen über die Tannenwipfel hinaus. Es erinnert in seiner Form an zwei Skischanzen. "Wobei eben die Architekten das nicht so gerne wollten, sondern eigentlich gemeint haben, es geht um die Fortsetzung dieser Berglandschaft", so die Architekturhistorikerin Daniela Spiegel.

Zusätzlich zum Skischanzen-Hotel soll zu dieser Zeit in Oberhof ein zweites Bildzeichen entstehen, das vom Architekten der Berliner Stalin-Allee Hermann Henselmann entworfen wird. Dieser errichtete in Leipzig ein Buch als Universitätsgebäude und für die Carl-Zeiss-Werke in Jena ein Fernrohr-Haus. Für Oberhof designt er ein dickes R – das Wegzeichen des vorbeiführenden Rennsteigs. Oberhof soll eine Gesamtkomposition werden: Die Gäste der Welt und die Werktätigen sollten sehen, dass man was geschafft hatte, in der kleinen, eingemauerten DDR. Das Skischanzen-Hotel in Oberhof ist ein typisches Beispiel für die Bildzeichen-Architektur der DDR. Bildrechte: MDR/ZAUBERBERGFILM

Was von DDR-Ferienbauten nach der Wende bleibt

Nur wenige der DDR-Ferienbauten haben die Wendezeit überlebt. Viele standen leer, verfielen und wurden geplündert. Jörg Müller war im sächsischen Oberwiesenthal jahrzehntelang technischer Leiter in mehreren Hotels. In der DDR und auch danach. Eines der geklauten Objekte ist ein Emaille-Wandbild aus dem Hotel "Aktivist" – das nun wieder nach Oberwiesenthal zurückgekehrt ist. Gerade die Kunst am Bau war das, was die recht eintönige, von Sparmaßnahmen gezeichnete DDR-Bauweise dennoch funkeln ließ.

So auch im "Fichtelberg" im Erzgebirge – ein massiver Plattenbau mit viel Holzverschalung. Die besten Formgestalter der Republik durften sich zumindest innen austoben, so wie der berühmteste Designer der DDR Claus Dietel. Von ihm stammt die Tropfsteindecke aus Abfallrohren in der Knappenstube des "Fichtelbergs". In diesem Raum wurde zu DDR-Zeiten jeden Abend getanzt, erinnert sich Jörg Müller.



Noch heute ist in der Ferienarchitektur der DDR viel Leben – ob beim Wintersporturlaub in Thüringen und Erzgebirge oder im Sommer in den "Urlaubsträumen in Beton" an der Ostseeküste. Das "Arkona"-Hotel in Binz wird noch heute genutzt. Bildrechte: MDR/ZAUBERBERGFILM

Informationen zur Doku-Reihe Doku: "Urlaubsträume in Beton"

Eine Koproduktion von MDR, RBB und arte.



3 Teile: Frankreich, DDR, Bulgarien

Länge: jeweils 30 Minuten



Ab 04.08.2022 in der ARD Mediathek verfügbar.



Termine im MDR-Fernsehen:

Teil 1: "Urlaubsträume in Beton - DDR": 04.08., 22:10 Uhr

Teil 2: "Urlaubsträume in Beton - Frankreich": 11.08., 22:10 Uhr

Teil 3: "Urlaubsträume in Beton - Bulgarien": 18.08., 22:10 Uhr