Ich denke ja. Man müsste den Kurzfilm allerdings ein bisschen aus dieser Verbannung herausnehmen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen könnte noch viel mehr und vor allem auch zu anderen Zeiten Kurzfilme zeigen, nicht immer um 3 Uhr nachts. In den Kinos könnten sie natürlich auch laufen. Wir haben Kurzfilmverleiher in Deutschland, die mit den Kinos in Verbindung stehen. Das ist aber noch einmal ein anderes Thema angesichts der Situation, was die Kinos jetzt nach Corona erwartet. Man kann Kurzfilme zum Beispiel auch beim bundesweiten Kurzfilmtag sehen, am kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember. Da haben wir so an zwischen 300 und 400 Veranstaltungen bundesweit. Man kann entweder selber mitmachen und Kurzfilme zeigen oder hingehen.