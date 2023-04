Beim 35. Dresdner Filmfest wurden am Samstag 16 Preise für Kurzfilme vergeben, darunter zehn Goldene Reiter und sechs Sonderpreise. Der Sächsische Filmförderpreis ging an die Künstlerinnengruppe Neozoon für den Kurzfilm "Lake of Fire", wie das Festival mitteilte. In dem Streifen benenne das Berliner Künstlerinnenduo Neozoon schonungslos den menschengemachten Klimawandel.