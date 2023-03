Das Filmfest Dresden findet vom 18. bis 23. April zum 35. Mal statt. Gezeigt werden insgesamt 371 Beiträge aus mehr als 60 Ländern, wie die Festivalleiterinnen Sylke Gottlebe und Anne Gaschütz am Dienstag in Dresden ankündigten. Neu in diesem Jahr ist ein kostenloses Kurzfilm-Open-Air auf dem Dresdner Schlossplatz in der Altstadt.

In den drei Wettbewerben "National", "International" und "Mitteldeutsch" konkurrieren 64 Beiträge aus über 29 Ländern um die Goldenen Reiter und weitere Sonderpreise. Den Veranstalterinnen zufolge sind damit Preisgelder in Höhe von rund 72.000 Euro verbunden. Die Trophäe des Goldenen Reiters feiert zudem 20. Jubiläum.

Filmfest Dresden 2023 mit Schwerpunkt Antirassismus

Neben dem Wettbewerbsprogramm bietet die Festivalwoche ein umfangreiches Sonderprogramm an, das in diesem Jahr unter dem Motto "Anti-Rassismus: Exit Happyland" steht. Es soll dabei beispielsweise um dominante Narrative und stereotypisierende Bilder in der Filmbranche gehen.

Auf dem Filmfestival werden viele weitere politische Themen wie Aktivismus und Geschlechtergerechtigkeit behandelt. "Queere Filme nehmen ganz selbstverständlich Plätze ein, aber auch ganz eindeutige antirassistische Positionen werden eingenommen", erklärte Programmkoordinator Sven Pötting MDR KULTUR. Dabei würden die Filmschaffenden nicht zwangsläufig politische Filme machen. "Sondern die Themen, die sie behandeln werden politischer."

Tribut an Regisseur Yann Gonzale und neues Kurzfilmlotto