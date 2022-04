Marleen Valien, geboren 1995 in Berlin, studierte zunächst an der dortigen Universität der Künste, bevor sie zum Regie-Studium an die Filmakademie Baden-Württemberg wechselte. Zu ihren Regiearbeiten zählen weitere Kurzfilme wie "Ein kleiner Schnitt" ( Deutschland, 2020 ) oder "HOT DOG" (Deutschland, 2019). Im Wettbewerb um die neun "Goldenen Reiter" und sieben Sonderpreise standen in diesem Jahr 73 Kurzfilme. Schwerpunktthema des Filmfests Dresden 2022 war die "Geschlechtervielfalt und -gerechtigkeit".