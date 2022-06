Kino und Konzerte Dresdner Filmnächte am Elbufer starten

In Dresden beginnt am Donnerstag das Festival mit Europas größter mobiler Filmleinwand. Die Filmnächte am Elbufer gegenüber von Frauenkirche und Semperoper bieten bis zum 28. August fast 70 abwechslungsreiche Veranstaltungstage mit Filmen wie "The Batman" oder "Keine Zeit zu sterben", Familienvorstellungen und Konzerten, darunter Auftritte von Clueso, Seeed, Sarah Connor und Deichkind – und die "Kaisermania" mit Schlagerstar Roland Kaiser.