Am Ende gelingt das Experiment. Er findet 9 von 11 seiner Drifter wieder. Einige wurden tatsächlich bis in die Arktis getrieben. Die Freude über das Wiederfinden seiner Bojen war allerdings eine zweischneidige, sagt er: "Dadurch, dass man sie unbedingt wiederfinden will, ist das wie so eine Art Schnitzeljagd. Man ist so drin in dem Spiel. Was man bei dem Spiel allerdings rausfindet, ist alles andere als schön."