Filmregisseur Robert Siodmak: Wie ein Sachse in Hollywood Karriere machte

Er hat in Deutschland, in Frankreich und in Hollywood gearbeitet, auf sein Konto gehen Werke wie der Stummfilmklassiker "Menschen am Sonntag", der Abenteuerfilm "Der rote Korsar" oder der Film noir "Rächer der Unterwelt". Der Filmregisseur Robert Siodmak wurde in Dresden geboren, floh vor den Nationalsozialisten in die USA und war in Hollywood als Regisseur erfolgreich. Nach Europa zurückgekehrt, konnte er an diese Erfolge nicht mehr anknüpfen und geriet in Vergessenheit. Am 10. März 2023 jährt sich sein Todestag zum 50. Mal – ein guter Anlass um auf sein bewegtes Leben zwischen Sachsen und Hollywood zu blicken.