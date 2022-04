Andreas Dresens jüngster Film erzählt die wahre Geschichte von Murat Kurnaz aus dem Blickwinkel seiner Mutter Rabiye Kurnaz:



Aufgewachsen als türkischer Staatsbürger in Bremen reist der 19-jährige am 3. Oktober 2001 nach Pakistan, um eine Koranschule zu besuchen. Am 7. Oktober starten die USA den sogenannten "Krieg gegen den Terrror" in Reaktion auf die Terror-Anschläge vom 11. September, um Al-Kaida-Chef Osama bin Laden und das afghanische Taliban-Regime auszuschalten.



Kurnaz, der im November 2001 auf dem Weg zum Flughafen ist, um nach Deutschland zurückzureisen, wird von der pakistanischen Polizei festgenommen und an die USA übergeben. Zunächst wird er in ein Gefängnis im afghanischen Kandahar gebracht, im Februar 2002 als einer der ersten Gefangenen nach Guantánamo. Dort wird er im September 2002 das erste Mal von deutschen Behörden vernommen, die Amnesty International zufolge wie schon die amerikanischen Verhörspezialisten zur Überzeugung kommen, dass ihm keine Terrorpläne vorzuwerfen sind. Dennoch lehnt Deutschland seine Einreise ab. Nach Recherchen der Süddeutschen soll ihm auf Betreiben des Bundesinnenministeriums die Aufenthaltserlaubnis aberkannt werden. 2004 bekommt er das erste Mal Zugang zu seinem Anwalt Bernhard Docke.



Kurnaz beschreibt die mehr als vierjährige Haft als Zeit völliger Rechtlosigkeit mit Isolation und Folter. Erst im August 2006 kommt Kurnaz frei.