Seit Beginn 2004 richtet das Neiße Filmfestival den Blick auf Beziehungen zwischen Menschen in Osteuropa. Unter dem Motto "Family Affairs" sind dieses Jahr rund 90 Produktionen in drei Wettbewerben und diversen Reihen gezeigt worden. Am 17. Mai 2022 wurde mit dem ukrainischen Film "Klondike" Eröffnung gefeiert. Veranstaltungen wie Konzerte, eine Lesung und Ausstellungen komplettierten das Festival-Programm. Neben Spielfilmen wurden an 23 Orten entlang der Neiße im Dreiländereck sechs Tage lang auch Kurzfilme und Dokumentarfilme präsentiert.