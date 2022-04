Unser Gesundheitssystem ist marode. Steigende Kassenbeiträge, ewige Wartezeiten auf einen Termin beim Facharzt. Und wenn man dann wirklich mal ins Krankenhaus muss, kommt man in triste Häuser, erlebt Pfleger am Limit und gestresste Ärzte, die kaum Zeit für ein Gespräch haben. Der Dokumentarfilm "Vier Sterne plus" hat über vier Jahre einen Mann begleitet, der das ändern will. In einem kleinen kommunalen Kreiskrankenhaus in Thüringen will David-Ruben Thieß zeigen, dass es auch anders geht.