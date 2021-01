Auf einem großen Parkplatz mitten im Leipziger Stadtteil Schleußig hält ein schwarzer Caddy, auf dessen Türen ein weiß-bronzefarbenes Logo angebracht ist: Electric Cinema steht darauf, in einer Schrift, die an 50er-Jahre Filmplakate erinnert. Und Martin Schröder-Zabel, der an diesem Abend die Tour fährt, holt eine Fahne aus dem Innenraum des Autos. Die Fahne trage auch die Logos vom Electric Cinema und der Schaubühne und komme neben das Auto, damit die den Veranstalter Leute wissen. Malte Springer, der Programmleiter des Kinos der Schaubühne, erklärt, das Electric Cinema sei ins Leben gerufen worden, um aktiv zu bleiben. In Corona-Lockdown-Zeiten habe ihn eine Frage umgetrieben: "Was kann man machen, um in den Stadtraum zu kommen?"

Und da ist uns die Idee gekommen mit dem Electric Cinema, wir haben unser E-Auto umgebaut in ein fahrendes Kino und nach Anbruch der Dunkelheit fahren wir in die Stadt und verwandeln Hauswände, Kirchen, Turnhallen, was auch immer in große Leinwände. Malte Springer, der Programmleiter des Kinos der Schaubühne

Die benötigte Technik befindet sich im Elektroauto, das gleichzeitig auch den Strom liefert. Bildrechte: Schaubühne Lindenfels An diesem Abend ist es zunächst eine große Hauswand in Schleußig, die Martin Schröder-Zabel bespielen wird. Im Kofferraum des Elektroautos stehe ein Projektor, also müsse nur die Kofferraumklappe geöffnet werden. Der Projektor werde so auf die Hauswand gerichtet, dass möglichst viele Leute ein gutes, unverzerrtes und scharfes Bild haben. Auch einen Player und ein Mischpult gebe es, um im Zweifel auch mal mit Sound zu spielen. Zur Zeit spiele man aber hauptsächlich Stummfilme. Die Idee ist einfach: Durch das Elektroauto sind die Kinomacher autark. Denn den Strom für den Projektor liefert das Auto gleich mit. Und so geht es jeden Abend in einen anderen Stadtteil – und jeder Fahrer, jede Fahrerin darf entscheiden, wohin die abendliche Tour gehen soll, erzählt Malte Springer.

Das einzige, was wir ein bisschen vorgeben, ist, dass wir versuchen, regelmäßig Station bei Alten- und Pflegeheimen zu machen. Malte Springer, der Programmleiter des Kinos der Schaubühne

Mit diesem Auto ist das Team vom Electric Cinema in Leipzig unterwegs. Bildrechte: Schaubühne Lindenfels Malte Schröder-Zabel erzählt, Dick habe er in den letzten Wochen recht häufig gesehen, das sei immer der erste Wunsch, der komme bei Stummfilmen. Dabei geht das Programm noch weit über Dick und Doof und Charlie Chaplin hinaus. Die Programmmachenden der Schaubühne kooperieren auch mit lokalen Filmemachenden – und mit dem Kurzsüchtig-Filmfestival, das eher Experimentelleres anbietet. "Wir sehen gerade diverse landwirtschaftliche Arbeiten von oben, also Luftaufnahmen, wahrscheinlich mit einer Drohne gemacht, und das sind auch sehr geometrische Bilder, wo man die Pflanzreihen quasi von Mais- und Getreidefeldern sieht und auch die Traktoren, wie sie scheinbar von einer Schnur gezogen da lang fahren.", beschreibt Malte Schröder-Zabel. Es ist still an diesem Abend. Ab und an ist jemand am Fenster zu sehen. Ein paar Passanten kommen vorbei.

Also mir persönlich gefällt daran, dass ich diesen Weg gerade zum gefühlt eine Millionsten Mal gehe in den letzten Tagen und hier zum ersten Mal mir auf diesem Weg etwas begegnet, was mich stehen lassen bleibt. Ein Zuschauer des Electric Cinemas

Ein Passant staunt über die Projektion an der Wand und habe die Assoziation eines Autokinos gehabt. Schröder-Zabel: "Autokino, nur andersrum. Das Kino kommt direkt vom Auto auf die Hauswand und wir dachten uns, in den Zeiten, in denen wir als Theater und Kino ja nicht spielen können, fahren wir mit unserem Elektroauto rum und probieren, an Häuserwände Kurzfilme zu projizieren, damit zumindest ein wenig Kultur zu den Leuten nach Hause kommen kann bzw. in den jeweiligen Stadtteil…"

Ein Kind sagt: "Aber da war doch noch nie 'ne Leinwand.", und ein Passant antwortet: "Stimmt, da war noch nie eine Leinwand, aber es reicht auch quasi eine weitestgehend weiße Hauswand."

Und davon gibt es in Leipzig jede Menge. Malte Springer erzählt, es gebe eine laufende Liste mit tollen Wänden in fast allen Stadtteilen Leipzigs, man finde viele aber auch wirklich per Zufall. Es gebe mehr, als man denke.

Die ganze Stadt ist ein Kino, wenn man denn möchte, dass sie ein Kino ist. Malte Springer, der Programmleiter des Kinos der Schaubühne

Und die Programmmacher der Schaubühne Lindenfels, sie möchten.