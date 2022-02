Die Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Ellen Tiedtke ist tot. Nach Angaben ihres Biografen Jürgen Klammer starb sie am Dienstag im Alter von 91 Jahren in einem Berliner Krankenhaus. Tiedtke war vor allem als Ellentie bekannt geworden, Moderatorin der gleichnamigen beliebten Kindersendung im DDR-Fernsehen.

Tiedtke, geboren 1930 in Ostpreußen, stand schon als Kind gerne mit Darbietungen im Mittelpunkt. Als Rentnerin sagte sie einmal der Deutschen Presseagentur, sie habe sich "immer in den Vordergrund gespielt, wenn zu Hause Besuch da war, habe Gedichte aufgesagt und getanzt". Ihre Mutter sei eine "große Theatergängerin" gewesen. Dann musste die Familie fliehen, zog nach Schwerin – und für Ellen stand fest: Sie wollte nach dem Abitur unbedingt auf einer Theaterbühne stehen.

Tiedtke studierte in Leipzig und ging anschließend an Theater nach Cottbus und Frankfurt (Oder). 1956 wurde sie Kabarettistin an der Leipziger Pfeffermühle – und bekam Probleme mit DDR-Funktionären. Im Programm "Rührt Euch" hieß eine Textzeile: "Wir wollen ja nur, dass das Leben so wird wie in der Zeitung." Das gefiel den Funktionären nicht. Tiedtke berichtete: "Da wurde ein ausgewähltes Publikum reingesetzt, das gebuht hat. Die Bühne wurde gestürmt – und das Programm abgesetzt." Der Vorfall am 15. Dezember 1956 war ein staatlich inszenierter Tumult.