"Es ist gerade ein bisschen hip, eine weibliche Regisseurin, auf einen Film zu setzen", erzählt die Regisseurin Anne Zohra Berrached. "Viele Sender suchen ganz massiv nach Regisseurinnen. Das war vorher auf keinen Fall so. Es ist jetzt gerade viel leichter, als Frau in die Branche reinzukommen."

Vorher, das war vor Bewegungen wie "ProQuote Film" für Chancengleichheit in der Filmbranche oder #MeToo gegen Sexismus. Viele Ungerechtigkeiten in der Filmbranche sind so sichtbar geworden. Wie "ProQuote Film" in einer Studie offenlegt, arbeitet nur die Hälfte aller Frauen, die an Filmhochschulen ausgebildet werden später in ihrem Beruf. Bspw. sind während des Regie-Studiums noch 44 Prozent der Studierenden weiblich – von den Regieführenden später aber nur noch 23 Prozent Frauen. Bei den Männern verschiebt sich das Verhältnis gegenteilig: Bei ihnen ist der Anteil im Beruf sogar höher als noch in der Ausbildung.



Den Grund hierfür vermutet Berrached vor allem in der unterschiedlichen Sozialisierung der Geschlechter: "Regie ist ein Beruf, wo man Ellenbogen haben muss, wo man klar sein muss, wo man organisiert sein muss. Und all das können Frauen. Sie trauen sich das manchmal nur nicht zu. Der andere, auch sehr große Faktor ist, dass es uns natürlich auch nicht zugetraut wird." Während bei Frauen gezweifelt werde, wird Männern eher ein Film mit hohem Budget anvertraut, erzählt die 38-Jährige.

Vielfältige Filme brauchen vielfältige Filmschaffende

Auch wenn die Produktionsbedingungen für Regisseurinnen gerade besser werden, sei es als Frau immer noch schwerer. Trotz erfolgreicher Filme spürt Anne Zohra Berrached diese Zweifel an ihr noch oft. Wenn man ihr fast belehrend etwas erklärt beispielsweise. Oder wenn ihr Machtwort am Set als hysterisch bezeichnet wird. Überhaupt werde die emotionale Seite vieler Frauen als Nachteil dargestellt. Dabei könne genau das ein großer Vorteil sein, argumentiert die Regisseurin: Erst durch unterschiedliche Perspektiven seien viele verschiedene Filme möglich. "Das würde uns allen den großen Strauß der Art der Filme vergrößern", so Berrached.

Bei der erträumten Vielfalt sind wir allerdings noch lange nicht angekommen. Laut "ProQuote Film" macht der Anteil weiblicher Sprechrollen im Film gerade einmal ein Drittel aus. Für Berrached müsse sich erstmal etwas an den Inhalten aktueller Filme ändern, damit nachfolgende Generationen von Frauen sich das Filmemachen zutrauen: "Ich glaube, dass sich grundsätzlich etwas auch vor der Kamera ändern muss, damit sich etwas hinter der Kamera ändern kann."



Filme sozialisieren uns. So können starke Frauenfiguren helfen, das nötige Selbstbewusstsein für die Regie zu entwickeln, findet Berrached. Dass Frauen in der Regie automatisch solche Geschichten erzählen, glaubt die Regisseurin dagegen nicht: "Ich glaube, dass viele Frauen immer noch gewisse Ungerechtigkeiten sogar unterstützen in den eigenen Filmen. Und ich würde mich davon nicht ausnehmen." Die Strukturen unserer Gesellschaft seien auch in den Filmemachenden stark verankert. Berrached selbst sei beispielsweise erst spät aufgefallen, dass bis auf ihren neuesten Film keine People of Colour in ihren Geschichten zu sehen sind.

Wenn Frauen an ihre Grenzen stoßen

In Potsdam glaubte man nicht an Berracheds Potenzial als Filmemacherin. Mittlerweile ist sie zum dritten Mal mit einem Film auf der Berlinale vertreten. Bildrechte: dpa In ihren Filmen bringt Berrached die weiblichen Protagonistinnen gerne an ihre Grenzen. "Zwei Mütter" zeigte die gesellschaftlichen und rechtlichen Hürden für ein lesbisches Paar, Eltern zu werden. "24 Wochen" konfrontierte eindringlich mit dem Tabu-Thema Spätabtreibung. Beide wurden von der Kritik hoch gelobt und räumten Filmpreise ab. An der Hochschule Potsdam Babelsberg hatte man das nicht vermutet: Hier wurde der Bewerberin Anne Zohra Berrached nur mitgeteilt: "Irgendein Talent haben Sie schon. Aber Filmregisseurin, das wird bei Ihnen nichts." Stattdessen wurde sie als eine von sieben Bewerberinnen an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg genommen.

