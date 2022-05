Nicola Jones wurde 1974 in Halle geboren. In den 80er-Jahren reiste ihre Familie nach Westdeutschland aus. Jones studierte später in Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik und war anschließend als Consultant im Bereich Filmförderung bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in München und Leipzig tätig. 2004 wechselte sie zur Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin und arbeitete zunächst als Förderreferentin im Bereich Produktionsförderung. 2006 wurde Jones zur Referentin des FFA-Vorstandes ernannt. In dieser Funktion war sie für internationale Filmbeziehungen sowie für EU-filmpolitische Belange verantwortlich.



Seit Oktober 2016 ist Jones die Leiterin des Deutschen Kindermedienfestivals "Goldener Spatz" und Geschäftsführerin der gleichnamigen Deutschen Kindermedienstiftung. Die Stiftung ist Veranstalter des Festivals "Goldener Spatz" sowie u.a. Trägerin der Netzwerkinitiative KIDS Regio und Kooperationspartner der SchulKinoWochen Thüringen und Sachsen-Anhalt. Als Festivalleiterin ist Jones Vorsitzende der Auswahlkommission, war und ist darüber hinaus immer wieder in verschiedenen nationalen und internationalen Festivaljurys tätig.