Walking act in Erfurts jüdische Vergangenheit

Am dritten und letzten Festivalwochenende, 23. bis 25. Juni, fokussiert sich Phoenix auf das jüdische Leben und Erbe mit einem Walking Act – einem Stadtrundgang mit Performance. Die Zuschauer und Zuschauerinnen werden an zentrale Orte des jüdischen Lebens und der jüdischen Geschichte geführt. Es wird Stationen geben, an denen unter anderem Lesungen oder kleine musikalische Acts stattfinden.

"Es laufen keine Leute im Kostüm herum und tun so, als wären sie Leute aus dem 16. Jahrhundert", beschreibt es Johannes Lange. Das seien Programmpunkte, die auch für Touristen gedacht seien. War das Festival zu Beginn eher eines der jungen Perspektiven, was laut Organisatoren aber nicht ganz aufging, sei es heute für alle da. "Wir wollen so viele Leute wie möglich für unser Programm gewinnen."

Festival ist Plus für die Stadt

Erfurt hat seit 20 Jahren als einzige Landeshauptstadt keine Schauspielsparte am Theater. 2003 fiel im Schauspielhaus der letzte Vorhang. Das neobarocke Haus war dem Verfall preisgegeben, bis es die KulturGenossenschaft aus dem Dornröschenschlaf erweckte. Sie sammelte eine Million Euro Startkapital über Genossenschaftsanteile und saniert gerade das Haus. Ende nächsten Jahres soll es als KulturQuartier eingeweiht werden.

Mit dem Theaterfestival kehrt schon jetzt die darstellende Kunst nach Erfurt zurück, was Kulturdirektor Christian Horn als großes Plus für die Stadt ansieht: "Ein Neuzugang, mit tollen Künstlern, die mitunter überregional und international bekannter sind als in Erfurt selbst. Das Festival bringt viele Gäste in die Stadt und macht sichtbar, was wir in der Stadt haben. Und mit seinen starken Partnern wie Festivalfriends gibt es ein starkes Netzwerk. All das ist wertvoll für Erfurt." Festivalfriends ist ein Festival-Verbund der Freien Darstellenden Künste in Deutschland. Die Transformationswissenschaftlerin Maja Göpel wird beim Phoenix Theaterfestival an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Bildrechte: Anja Weber

Diskussionsrunde mit Maja Göpel und Lisa Paus

Phoenix ist mehr als nur ein Festival mit Film und Schauspiel. Es versteht sich als Podium für alle, die Theater lieben, die es machen, die es fördern, die politisch den Rahmen stecken oder es links liegen lassen. In diesem Sommer gibt es noch mehr Gesprächsformate, Workshops und Runde Tische als in den beiden Vorjahren. Laut Phoenix-Mitgründerin Anica Happich soll das Festival möglichst viele Akteure ins Gespräch miteinander bringen.

Und so startet Phoenix am 8. Juni um 19:45 Uhr mit einer Paneldiskussion zur Förderpolitik der darstellenden Kunst in Thüringen. Am Tag darauf, dem 9. Juni, macht um 19 Uhr die Roadshow "Wir können auch anders" Station in Erfurt. Am Tisch sitzen werden auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus und die Transformationsforscherin Maja Göpel.

Laut den Organisatoren geht es dabei zwar um Klimafragen, aber vor allem auch darum, zu zeigen, dass es bereits viele Initiativen gibt, die eine Menge bewegen und sich für eine nachhaltige Wende engagieren. "Der Journalismus rückt leider oft nur die negativen Beispiele in den Vordergrund, weil die sich besser verkaufen", meint Johannes Lange. Die Roadshow wird von einem Markt der Möglichkeiten (17 Uhr) umrahmt. Am KulturQuartier werden Künstler, Initiativen und Kulturinteressierte zeigen, was es regional bereits alles gibt.