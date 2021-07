Korrigiert schon, denn ich hatte die wunderbare Gelegenheit, mit Peter Schamoni in München einen ersten Dokumentarfilm über Max Ernst zu drehen. Das waren für mich völlig neue Erkenntnisse, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika und in Frankreich und so weiter. Diese Erkenntnisse möchte ich nicht missen. (...) Ich habe ja immer auch Künstlerfilme gemacht, auch in Dresden und in der damaligen DDR. Das hat schon einen großen Erkenntnisgewinn gebracht. Für mich dann auch der Film über Niki de Saint Phalle, ein weniger bekannter Film über den Künstler Fernando Botero, einen kolumbianischen Künstler und dann auch noch einen Dokumentarfilm über Kaiser Wilhelm. Das war eigentlich die Abschlussarbeit mit Peter Schamoni.