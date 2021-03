Felix Räuber mit Daniel Wessela, Kantor der Osterreiter der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal in der Katharinen-Kirche in Ralbitz (Im September 2020) Bildrechte: Siegfried Michael Wagner

So begann die Recherche. Eine Suche nach der Heimat, transportiert über das Medium, welches dem Sänger Felix Räuber am nächsten steht: die Musik. Nachdem er vor 22 Jahren mit der Band Polarkreis 18 vor allen Dingen eins wollte: In die Welt hinaus und global orientiert sein, besinnt sich der gebürtige Dresdner jetzt auf seine Wurzeln.



Für ihre Recherche haben sich Felix Räuber und sein Team insgesamt zehn sogenannte Kulturfelder ausgesucht: Sie nennen es Kulturkreise. Dazu gehört neben den Osterreitern, dem Besuch im Musikwinkel im Vogtland, der Natur im Zittauer Gebirge auch eine Auseinandersetzung mit der Migrationskultur in Sachsen, wie der ethnischen Minderheit der Vietnamesen, die mit der DDR Geschichte eng verbunden sind. Oder aber ein Blick in die Heimat derjenigen, die in der Lausitz täglich den Braunkohlebagger hören. Für diese Menschen werde der Klang ihrer Heimat, so Felix Räuber, tatsächlich durch den Schutt und Lärm ausgemacht - aber auch von den Liedern aus der Chorprobe des Bürgerchors in Hoyerswerda, wo das Liedmaterial von Gerhard Gundermann gesunden werde.