Filmtipp Neu im Kino: "Die stillen Trabanten" – eine Liebeserklärung an Leipzig

Autor Clemens Meyer und Regisseur Thomas Stuber haben es wieder getan: Nach dem Kurzfilm "Von Hunden und Pferden" und den Kinofilmen "Herbert" und "In den Gängen" kommt am 1. Dezember 2022 die Verfilmung des Buches "Die stillen Trabanten" ins Kino. Mit dabei sind Schauspielgrößen wie Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Peter Kurth, Charly Hübner und Albrecht Schuch. Mit Drehorten in Leipzig ist der Film eine Liebeserklärung an die Stadt, findet unsere Filmkritikerin.