Die Szenenbildnerin Jenny Roesler, die nach "In den Gängen" erneut mit Thomas Stuber zusammengearbeitet hat, schwärmt im MDR KULTUR-Filmpodcast "Feinschnitt " von den Brüchen in der Stadt. In Leipzig träfe DDR auf Moderne, gerade darin läge der Reiz, die Stadt filmisch zu inszenieren, weil eben noch beides nebeneinander existiere. Gepaart mit einer Geschichte voller Brüche und Welten, die aufeinanderprallen, sei Leipzig die perfekte Kulisse.

Die Orte sind dabei die Trabanten selbst. Räume im Abseits, die in Verbindung miteinander stehen. Während Christa und Birgitt in der Bahnhofskneipe sitzen und Schnaps trinken, stehen Jens und Aischa auf den Notbalkonen ihrer Wohnanlage und rauchen. Sie lassen ihre Blicke in die Ferne schweifen und sehen den Hauptbahnhof. Die Geschichten hätten etwas Zeitloses, seien fast schon aus der Zeit gefallen, so Szenenbildnerin Roesler. Es gehe nicht konkret um einen Ort, es gehe um die Stimmung, die Atmosphäre. Leipzig als Sinnbild für Ostdeutschland.