Ein Forensiker wird hinzugezogen, um ein 3D-Modell des Tatorts anzufertigen. Sogar die junge Frau aus Schweden tritt auf, die das Foto koloriert hat. Das Verfahren des Kolorierens wird im Film zur Metapher. Es holt die Vergangenheit in die Gegenwart zurück. Und sie kommt einem sogar näher, als einem lieb ist.



Einer der Skeptiker tüftelt in seiner Garage an alten Militärfahrzeugen herum. Dahinter hat er gerahmte Bilder von Hitler, Honecker, Mao Zedong arrangiert. Ein Regenmantel der Hitlerjugend an der Wand – für den Sammler "auch nur ein Regenmantel". Sein Museum des Postfaktischen bekommt eine gespenstische Dimension, wenn in historischen Aufnahmen die Hitlerjugend durch das Dorf zieht. Nicht oft wird in Filmen Archivmaterial so wirkungsvoll eingesetzt. Dazu gehören auch Filmaufnahmen der Amerikaner, die ins Dorf einziehen – das Vorspiel zur Tat.