Manche Zuschauer fragen sich wahrscheinlich, was mit den Protagonisten nach den Dreharbeiten erfolgte. Filmemacher Wilmont hat für die psychische Betreuung der Kinder gesorgt. Schon zu Beginn des Angriffskriegs der Russen wurde Lyssitschansk am 24. Februar 2023 mit Raketen beschossen. Noch am gleichen Tag setzte man die Kinder in Züge in Richtung Westen, das heim wurde geschlossen. Die meisten Kinder und die Erzieherinnen leben heute in der Westukraine oder in Europa.

Auch wenn die Kindheit schwer ist, so ist es doch eine Kindheit, mit Momenten der Lebenslust, des Übermutes und der Freude. Bildrechte: IMAGO/Everett Collection