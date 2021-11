Wie es ist, als Ostdeutscher schwarz zu sein

Doreen Denstädt ist als schwarzes Mädchen in den Nachwendejahren in Erfurt-Nord aufgewachsen, in einer Zeit, die in Ostdeutschland von Rassismus und Gewalt geprägt war: "… Die hatten Springerstiefel an, die hatten weiße Schnürsenkel. Da hat man schon von weitem erkannt, von dem halte ich mich fern." Heute arbeitet sie als Polizistin in Thüringen. Besonders anstrengend findet sie den versteckten Alltagsrassismus, der auch hinter normal auftretenden Personen verstecken kann.