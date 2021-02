Die 33. Ausgabe des Filmfests Dresden wird wegen der anhaltenden Corona-Krise erneut verschoben. Wie die Veranstalterinnen am Montag mitteilten, soll das Festival statt im April nun vom 13. bis zum 18. Juli stattfinden. "Eine weitere Planung des Apriltermins ist riskant und zunehmend unrealistisch", heißt es in der Mitteilung. Die Organisatorinnen hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen in Deutschland bis zum Sommer wieder beruhigt hat und der Lockdown aufgehoben wird. So soll das Filmfest trotz Virus als Präsenzveranstaltung mit Publikum in Kinosälen stattfinden.