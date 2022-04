Bei Brasilien und Strand denkt man unweigerlich an Palmen und Sonne - die beiden Protagonisten dieses Filmes liegen an einem eher unscheinbaren Berliner Gewässer

Bei Brasilien und Strand denkt man unweigerlich an Palmen und Sonne - die beiden Protagonisten dieses Filmes liegen an einem eher unscheinbaren Berliner Gewässer Bildrechte: The Open Reel

Es ist ein wirklich langer Titel für einen kurzen Film: "Nicht die brasilianischen Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie leben". Inspiriert dazu wurden die beiden brasilianischen Filmemacher Eduardo Mamede und Paulo Menezes allerdings von keinem geringeren als Rosa von Praunheim und seinem 1971 veröffentlichtem Spielfilm "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt". Und auch formal finden sich durchaus Parallelitäten, etwa der nachträglich eingesprochene Text und die nicht synchronen Dialoge.

Dass dieser Film die Gemüter ähnlich stark bewegt und provoziert wie von Praunheims "Original" (dieser war damals der Starschuss für die westdeutsche Schwulen- und Lesbenbewegung), scheint eher unwahrscheinlich. Dafür strahlt er eine viel zu große Unbeschwertheit aus. Zumindest vordergründig, wenn beispielsweise die beiden queeren Brasilianer einen Sommernachmittag an einem See in Berlin verbringen, baden, sich sonnen und ihre Nacktheit zelebrieren.

Worüber sich die zwei im entspannten Plauderton dabei unterhalten, hat es dennoch in sich. Denn in ihren Gesprächen über Liebe und Sex schwingen immer auch Erfahrungen mit Migration, Rassismus und kolonialem Denken mit – nicht etwa in ihrer Heimat Brasilien, sondern in Berlin, wo die Filmemacher leben. Ein selbstkritischer Blick in diesen Spiegel, den Mamede und Menezes den Zuschauerinnen und Zuschauern vorhalten, lohnt sich also allemal, zumal er sehr unterhaltsam und humorvoll verpackt ist.