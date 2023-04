18. bis 23. April 2023 35. Filmfest Dresden will Zeichen gegen Rassismus setzen

Am Dienstagabend wird das 35. Filmfest in Dresden eröffnet. Bis zum Sonntag werden in verschiedenen Spielorten, beispielsweise in der Schauburg, im Thalia Kino und auf dem Schlossplatz, 371 Kurzfilme aus 66 Ländern gezeigt. In diesem Jahr widmet sich das Festival dem Schwerpunkt Anti-Rassismus und weiteren politischen Themen wie Diversität und dem Iran. Mit neuen Formaten wie dem Kurzfilmlotto soll das Publikum nach drei Pandemiejahrgängen zurück in die Festivalkinos geholt werden.