Anfang der 80er-Jahre hatte ich in Karl-Marx-Stadt diese seltsamen Filme gedreht. Seither war ich überall auf der Suche nach Seelenverwandten, vor allem im Osten. Menschen mit ähnlichen Lebenserfahrungen mussten auch filmisch ähnlich denken. In Polen, Ungarn, Tschechien, auch in Russland wurde ich bald fündig. Von Jewgeni Jufit in St. Petersburg hörte ich zum ersten Mal von Artūras Barysas aus Litauen. Es vergingen weitere Jahre, bis mir ein Flyer des "Horse Hospital" in London in die Hände fiel, in dem Filme von "Baras" angekündigt waren. Über Facebook lernte ich David Ellis in London kennen, der die Vorführungen organisiert hatte. Durch ihn kam ich in Kontakt zu Dovydas Bluvšteinas in Vilnius. Dann ging alles ganz schnell.

Auf dem Filmfest Dresden gibt es die Chance, den litauischen Underground-Filmer Artūras Barysas zu entdecken. Bildrechte: Vytis Barysas