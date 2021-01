Der Max Ophüls Preis in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm 2021" geht an "Stollen" von Laura Reichwald. Die Hallesche Regisseurin darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro freuen. Doch was macht einen guten Dokumentarfilm aus? Und was ist der beste Dokumentarfilm? "Vielleicht einer, der uns mitnimmt zu einem Ort, an den wir selbst nicht kommen. Vielleicht einer, der von Menschen erzählt, denen wir nie begegnen. Von ganz ungewöhnlichen oder von ganz gewöhnlichen Menschen. Was die Dokumentarfilme dieses Ophüls-Jahrgangs unterscheidet, sind - klar - die Themen. Aber vor allem: Die Erzählweise, die Handschrift, der Blick", heißt es in der Jury-Begründung.

"Stollen" - ein filmisches Porträt des Dorfes Pöhla

"Stollen" ist ein sehenswerter Film über das Erzgebirge als Psychogramm einer Region, die um ihre Identität ringt Bildrechte: Filmfestival Max Ophüls Preis / Janine Pätzold In ihrem 85-minütigen Dokumentarfilm "Stollen", einer Koproduktion des MDR, gelingt Laura Reichwald ein eindrucksvolles Porträt des Dorfes Pöhla bei Schwarzenberg - einer Region, für deren Bewohnerinnen und Bewohner die Bräuche und Traditionen des Bergbaus eine wichtige Rolle spielen. In ihrem Dokumentarfilm erzählt Reichwald von der Weihnachtszeit in diesem besonderen Dorf, über und unter Tage. In der Jury-Begründung heißt es: "Der Film blickt buchstäblich tief ins Dunkle hinein und findet hier Licht. Die Filmemacherin blickt zart, vorsichtig und poetisch auf ein Stück Heimat, die bewahrt werden will, die mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft hadert und sich dabei klammert an das, was immer da war. Sie erzählt von der tiefen Dunkelheit des Stollens und der erlösenden Helligkeit der Weihnachtslichter."

Max Ophüls Preis