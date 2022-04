In der Kürze ukrainische Filme ins Festival-Programm aufnehmen zu können, verdankt das Filmfest Dresden unter anderem Olha Raiter vom Wiz-Art-Kurzfilmfestival in Lwiw/Lemberg. Mit ihrem sieben Monate alten Sohn ist sie kurz nach Kriegsbeginn geflohen und konnte bei Freunden in Bautzen unterkommen. Von dort aus organisiert sie seither an vielen Orten in Deutschland ukrainische Filmprogramme. Eben auch für das Filmfest in Dresden, denn Ohla Raiter war hier bereits früher zu Gast.