Zitterbacke-Fortsetzung als Pubertätskomödie

Deshalb kommt jetzt der zweite Teil in die Kinos: "In unserem neuen Film – 'Endlich Klassenfahrt" – ist Alfons in der Pubertät und hat wie alle anderen mit dieser teilweise schrecklichen Zeit zu kämpfen haben." Und dann kommen wieder die typischen "Momente, wo er sich beweisen will und zeigen will, dass er ein wahnsinnig cooler Typ ist", die fürchterlich misslingen: "Und das ist dann so ein Spannungsgefüge, was dann auch Spaß bringt." Der Spaß scheint der Motivationsfaktor für diese Pubertätskomödie zu sein.

Thorsten Merten als Lehrer Flickendorf und Haley Louise Jones als Lehrerin Frau Hoffmann bei den Dreharbeiten zum Film "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt". Gedreht hat Regisseur Mark Schlichter auf Usedom, im Harz oder im Schloss Ostrau im Saalekreis. Bildrechte: dpa

Alfons, geweckt vom neuen Freund seiner Mutter, will auf Klassenfahrt. Er verpasst – fast – die Abfahrt und so nimmt die Komödie ihren Lauf, mit fulminanten Profis wie Thorsten Merten als grantigem Lehrer Flickendorf, ein paar vertauschten Koffern und einer leicht überdrehten Mutter Zitterbacke, lustvoll gespielt von Alexandra Maria Lara, die sich gut mit dieser Mutterrolle identifizieren kann: "Das, was ich ganz besonders lustig fand, ist, dass, obwohl sie dieses Kind über alles liebt und diesem Kind natürlich immer nur das Beste wünscht, sie so ein bisschen von ihrem eigenen Ego getrieben ist, es in den eigenen Urlaub zu schaffen. So sind Eltern halt auch manchmal."

"Ruf an, wenn was ist", sagt sie ihrem Sohn." Und: "Es ist natürlich besser, wenn das nicht der Fall ist. Wir sind ja auch in den Ferien. Wir sind natürlich immer für Dich da. Nur in den nächsten Tagen eben etwas weniger, ja" Woraufhin Alfons entgegnet: "Oh, Mama, das ist voll peinlich." Diese Peinlichkeit wird noch gesteigert. Aber reichen humorvolle Anekdoten für eine Geschichte?

Der neue Zitterbacke: Leider im Mainstream angekommen

Alfons Klassenfahrt ist so vorhersehbar wie der Blick ins alte Fotoalbum. Vielleicht liegt darin das größte Problem: zu wenig Phantasie, zu viel Klamauk.

Regisseur Mark Schlichter findet sie mit Blick auf die Erinnerung an eigene Klassenfahrten, "sehr realistisch gefasst". Hinzu kam "Input" von anderen Kindern und Erwachsenen: "Wasserhähne mit Tesafilm abkleben und lauter Blödsinn einfach. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben das Chaos der Gefühle".