Das Finale des ARD-Wettbewerbs findet traditionell während des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm in Leipzig statt. Aus 47 Einsendungen hatte die aus programmverantwortlichen Vertretern der beteiligten Rundfunkanstalten bestehende Jury fünf Projekte für das Finale nominiert. Gesucht war ein kreatives und innovatives dokumentarisches Highlight. Die ausgewählten Produzentinnen und Produzenten haben am 19. Oktober bei einem Pitch in Leipzig ihre Konzepte für die 90-minütigen Filmprojekte präentiert.

Das Themenspektrum bildete viele der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen ab. Es reichte von investigativen Zugängen hinter die Kulissen des Internationalen Schiedsgerichtshof in Den Haag, deren Vertreter in unermüdlicher Sisyphusarbeit die Kriegsverbrechen der Ukraine aufklären ("Die Ermittlung") bis zu einem Projekt über die Ausbeutung der Erntehelfer für unsere Lebensmittel ("Unser täglich Obst und Gemüse"). Ferner waren zwei sehr emotionale Stoffe in der Endrunde des Wettbewerbs: zum einen "Das verlorene Kind", die Geschichte hinter einer Szene, die um die Welt ging als ein Baby am Kabuler Flughafen, das über einen Zaun gereicht wurde. Außerdem eine sehr persönliche Geschichte über die Spaltung der post-sowjetischen Gesellschaft in Deutschland ("Wurzelbehandlung").