Der aus Nobitz bei Altenburg stammende Beyer ist am Ende des Zweiten Weltkriegs 12 Jahre alt. 1950 wird er Parteimitglied, landet bald darauf an der Filmhochschule in Prag und bringt 1957 mit "Zwei Mütter" seinen ersten DEFA-Spielfilm in die Kinos. Den Mauerbau von 1961 empfindet Beyer zwar als Niederlage des Landes, kann ihm dennoch etwas abgewinnen. Er denkt, dass man nun im eigenen Lande auf eine andere Weise miteinander umgehen und auch bedrückende oder kritikwürdige Dinge zur Sprache bringen könne. Beyer empfand, dass offenbar viele Leute ähnlich dachten.

"Jakob der Lügner" mit Vlastimil Brodsky (l.) als Jakob und Erwin Geschonneck als Kowalski Bildrechte: MDR/RBB/DRA/Herbert Kroiß

Bei seinen Kollegen, der Kritik und dem Publikum wird Beyer gleichermaßen geschätzt. So zeigt Andreas Dresen, Regisseur von Filmen wie "Nachtgestalten", "Sommer vorm Balkon" oder "Gundermann", seine Wertschätzung wenige Tage nach dem Tode Frank Beyers am 1. Oktober 2006 mit den Worten: "Die meisten verbiegen irgendwann ihr Rückgrat oder passen sich an. Also an Zeiten, an Umstände, an Gegebenheiten und sagen, gut, dann ist das halt so, dann schwimm ich mit dem Strom. Und er war halt jemand, der das nicht getan hat, für seine Überzeugung eingestanden hat mit aller Konsequenz, also bis hin zu teilweisem Berufsverbot. Und das gibt einem 'ne Menge zu denken, wenn man in diesem Beruf arbeitet und arbeiten möchte weiterhin, was es auch bedeutet, aufrecht zu sein."