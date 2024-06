Die unheimlich fett produzierte Doku-Reihe "Born for this" begleitet die DFB-Auswahl der Frauen durch die turbulente jüngere Vergangenheit. Die zweite Staffel setzt beim verlorenen EM-Finale 2022 an. Es geht um die Auswahl für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland 2023, Verletzungssorgen und ein ernüchterndes Turnier.